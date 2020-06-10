На автодороге М-5 под Миассом ввели ограничение движения на два месяца

До середины августа движение по федеральной трассе под Миассом будет ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по капитальному ремонту газопровода на переходе через автомобильную дорогу М-5 «Урал» на участке км 1772+286 (возле Миасса) в Челябинской области вводится временное ограничение движения для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения в период с 10 июня по 15 августа 2020 года.

Кроме того, в ночь с 10 на 11 июня 2020 года, в период с 02:00 до 05:00, движение транспорта по федеральной автомобильной дороге будет полностью остановлено. Легковые автомобили в этот период будут направлены через Миасс. Тяжеловесный транспорт будет дожидаться окончания работ и открытия движения.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», – обратились к южноуральцам представители дорожной организации.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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