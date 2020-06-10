Полиция поймала челябинца, угнавшего два десятка велосипедов

Сотрудники челябинского гарнизона полиции задержали подозреваемого в совершении более 20 краж велосипедов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска городского управления полиции совместно с оперуполномоченными отдела уголовного розыска ОП «Северо-Западный» по подозрению в совершении серии краж велосипедов на территории разных районов города задержали ранее судимого за совершение имущественных преступлений 42-летнего местного жителя.

Челябинец в течение нескольких месяцев тайно похитил более 20-ти велосипедов, оставленных владельцами в подсобных помещениях подъездов своих домов или без присмотра на улице на непродолжительное время. Общая сумма причиненного ущерба составила около 160 тысяч рублей.

Ранее по данным фактам в районных отделах полиции по заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данных частей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух и до пяти лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Похищенные велосипеды горожанин сбыл, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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