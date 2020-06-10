Им не было шестидесяти: в Челябинской области скончались от коронавируса еще несколько человек

В Челябинской области умерли еще три человека, зараженные коронавирусом: женщины 53 и 59 лет и мужчина 57 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки подтверждены 116 новых случаев инфицирования.

Всего с начала эпидемии на Южном Урале зарегистрированы 4 тысячи 245 зараженных. Продолжают лечение 2 тысячи 62 человека, скончались 66.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.06.20

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