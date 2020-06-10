Челябинск и пригороды задыхаются. В минэкологии обвиняют мини-фабрику

Чиновники южноуральского минэкологии делают вид, что город-миллионник задыхается из-за дымящего мини-завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска и пригородов продолжают жаловаться на невозможную вонь, запах гари, першение в горле и невозможность дышать. Вот уже несколько дней социальные сети пестрят возмущенными комментариями южноуральцев.

«Всю ночь в Ленинском эта фигня была! В 4 утра пришлось закрывать окна. И спать в жаре и духотище. Но перед этим успели надышаться! Сегодня встали с кашлем и першением в горле. Головная боль, естественно. Не представляете, как тяжело это хроникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматикам...» – возмущаются горожане.

«Объясните мне, чем это воняет и откуда выбросы? Вонь я так поняла во всех районах», – пишут другие.

«Еще одна ужасная ночь. Снова дежа-вю. Проснулась среди ночи, в комнате вонь химическая. Выключила бризер, подошла к окну, открыла, вдохнула воздух и отпрянула. Адская вонь! Застучало в висках, закружилась голова. С трудом уснула. Проснулась с головной болью, совершенно разбита», – вторит жалобам еще одна горожанка. – У меня вопрос, вот мы тут пишем каждый день, жалуемся, возмущаемся, звоним, пишем куда-то. Дальше что? Давно ясно, что властям наплевать на нас. Между тем нас ежедневно убивают, душат, травят. Что дальше? Если эта травля продлится, боюсь, наши уютные квартиры скоро станут гробами?"

При этом с похожими жалобами пишут жители северо-запада Челябинска, Металлургического района, Теплотеха, АМЗ, Ленинского района.

Не отстают от соседей и копейчане. «У нас в Копейске опять засада. Вчера поздним вечером в городе нечем было дышать из-за технических запахов, – писали горожане во вторник, 9 июня. – И копейчане знают, что эта проблема не решается уже годами!»

Между тем, в министерстве экологии Челябинской области пытаются убедить жителей областного центра и пригородов в том, что проблема – в нарушениях, допущенных двумя предприятиями. Так, по словам замминистра Виталия Безрукова, в Копейске были выявлены превышения по сероводороду, так как одна из птицефабрик разбросала навоз. Видимо, копейчан пытаются убедить, что именно из-за этого город и поселки уже вторую неделю задыхаются от неимоверной вони.

В Челябинске же и вовсе наступила эра чистоты и благополучия. И лишь отдельные мини-заводики вносят свою нехорошую лепту. Например, почему-то чиновник решил поделиться лишь результатами проверки лишь обращения от неких общественников, пожаловавшихся на задымление в районе Свердловского проспекта и на северо-западе. Виновато, по словам замминистра, малое предприятие.

Получается, что один дымящий мини-завод вот уже почти неделю заставляет задыхаться жителей города-миллионника. Интересно, что теперь чиновники не вспоминают даже о «чадящих» автомобилях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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