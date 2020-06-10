В Челябинске неизвестные подожгли двух бездомных

В центре Челябинска подожгли двух человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла ночью среды, 10 июня, вблизи теплотехнического института, расположенного на пересечении улицы Кирова и проспекта Победы.

К месту ЧП прибыли полиция, сотрудники МЧС и медики. Одному из мужчин помочь не удалось. Он скончался на месте. Второго в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

«Мужчина, 37 лет, с термическим ожогом туловища, конечностей 2 степени. Площадь ожога 35-40 процентов поверхности тела. Он в сознании», – цитирует «Первый областной» начальника управления здравоохранения города Наталью Горлову.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. К сотрудникам полиции уже подключился Следственный комитет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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