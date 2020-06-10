Пьяная молодежь напала на машину скорой помощи в Челябинске

В Челябинске нетрезвые молодые люди напали на прибывшую по вызову «скорую».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на 10 июня около полуночи во дворе одного из домов по улице Кузнецова в Советском районе областного центра.

Как рассказали в управлении здравоохранения Челябинска, медики прибыли на вызов к ребенку. Но во дворе дома их встретили молодые люди. Нетрезвые горожане потребовали, чтобы врачи педиатрической бригады осмотрели их, начали пинать машину.

Медикам пришлось вызвать полицию, но при виде патруля молодежь разбежалась. Карета скорой медицинской помощи вернулась на станцию, так как нетрезвая компания разбила в салоне машины стекло. Подробности ЧП выясняет полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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