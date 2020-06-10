Коронавирус vs лето: на Южном Урале начинается оздоровительный сезон

В течение ближайших двух недель в Челябинской области начнется сезон летнего отдыха для детей и взрослых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оздоровительный сезон для взрослых южноуральцев стартует уже на следующей неделе. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

С 15 июня смогут начать работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. С 1 июля сезон откроется и для остальных мест отдыха. Обязательное требование для начала работы – соблюдение сохраняющихся санитарных мер.

Кроме того, с 15 июня возобновятся занятия на открытом воздухе для учащихся спортивных школ региона. Напомним, ранее власти разрешили индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе.

С 1 июля в Челябинской области начнется летняя оздоровительная компания для детей. Правда, пока о готовности к началу летнего сезона говорить трудно.

Лагеря, как школьные, так и загородные еще не готовы – соответствующее поручение дано только сегодня.

Из 115-ти официальных пляжей, которые планировались к открытию в области, пока приняты только 53%. Что касается Челябинска, то ранее представители Регионального управления Роспотребнадзора заявили, что на 8 июня ни один из водных объектов не получил санитарно-гигиенического разрешения на организацию рекреационной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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