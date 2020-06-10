На всякий случай: ХК «Трактор» готовит билетную программу кубка губернатора

Организаторы Кубка губернатора Челябинской области по хоккею рассматривают возможность пустить зрителей на трибуны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», турнир пройдет в Челябинске с 23 по 26 августа.

В это межсезонье в Кубке губернатора Челябинской области примут участие команды «Трактор», «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик».

Турнир пройдет на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. «Подробное расписание и билетная программа, в случае возможности проведения массовых мероприятий, будут объявлены дополнительно», – уточнили в пресс-службе клуба.

Из отпуска хоккеисты «Трактора» выйдут 14 июля.

Интересно, что в настоящее время в Челябинской области продолжается существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также смертности от нее. И проведение массовых мероприятий на таком фоне – идея, мягко говоря, сомнительная. Между тем, как показал опыт европейских стран, возобновление игр при пустых трибунах (как это сделали в пример футбольной Бундеслиге в Германии) крайне неоднозначно оценивается самими болельщиками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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