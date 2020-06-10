Рост ущерба на порядки и гибель одного из фигурантов: дело холдинга «Ариант» обрастает новыми подробностями

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств ООО «Агрофирма Ариант».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проведения проверки выяснилось, что неустановленное лицо из числа руководства ООО «Агрофирма Ариант», не имеющее законных оснований для возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость, представило в налоговую недостоверные сведения.

Налоговики приняли решение о выплате возмещения, деньги перечислены на расчетный счет организации. При этом ранее речь шла о хищении 800 тысяч рублей. Теперь сумма выросла на порядки.

«В результате преступных действий неустановленным лицом из числа руководства ООО «Агрофирма Ариант», путем обмана похищены бюджетные средства на сумму более 187 миллионов рублей, – уточнили в надзорном ведомстве. – По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области».

Интересно, что вся эта история с мошенничеством с НДС разворачивается на фоне раздела совместного бизнеса между предпринимателями Александром Аристовым и Юрием Антиповым. Помимо агрохолдинга им принадлежат также горнодобывающее производство в Кузбассе, ряд виноводческих предприятий, Челябинский электрометаллургический комбинат и ряд других активов.

При этом о начале раздела бизнеса стало известно еще год назад, однако тогда предприниматели опровергли эту информацию. Но когда в мае нынешнего года впервые заговорили о возбуждении уголовного дела, история вновь выплыла в публичное пространство. При этом речь, как и год назад, идет об обмене долей в винном и мясном производствах, благодаря чему первое направление полностью перешло Аристову, а второе («Агрофирма Ариант») – Антипову. Хотя де-юре все активы до сих пор разделены в равной мере между бизнесменами и их близким окружением.

Между тем, само дело обрастает трагическими подробностями. Так, в понедельник найден мертвым учредитель и директор одной из фирм, фигурировавшей в уголовном деле в качестве посредника в сомнительных операциях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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