Перед судом предстанут челябинцы, обнесшие ломбарды на миллионы рублей

Дело четырех южноуральцев, потрошивших ломбарды, направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Южного Урала, один из которых ранее неоднократно судим.

По версии следствия южноуральцы, по предварительной договоренности, проникли в помещение ломбарда-магазина. Здесь они вскрыли сейф, откуда забрали не менее 500 золотых изделий и драгоценностей на сумму более 7,5 миллионов рублей.

Кроме того, трое участников группы совершили ряд аналогичных преступлений на территории Челябинска как вместе, так и поодиночке.

Также криминальный квартет пробрался в помещение офисного здания, где похитили из сейфов ценности на сумму более 390 тысяч рублей. А один из злоумышленников также совершил серию краж на территории региона.

В ходе обысков дома у одного из участников группировки обнаружили пистолет и 25 патронов.

На протяжении всего расследования южноуральцы отрицали свою причастность к преступлениям.

На досудебной стадии уголовного судопроизводства потерпевшими заявлены исковые требования на общую сумму более 9,7 миллиона рублей.

В обеспечение гражданского иска, постановлением следователя наложен арест на недвижимое имущество, транспорт, деньги и бытовую технику, принадлежащую обвиняемым.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.06.20

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