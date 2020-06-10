В Челябинске ребенок получил от автоледи самокатом по голове

Мать ребенка-аутиста заявила в полицию Челябинска о нападении на сына.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во вторник, 9 июня, в Тракторозаводском районе Челябинска.

По словам женщины, ее сын катался на самокате и случайно врезался в припаркованную на пешеходной зоне машину. На беду, за рулем автомобиля находилась его владелица, мать ребенка утверждает, что дама в авто была нетрезва.

Самокатный таран не понравился женщине, и она набросилась на мальчуганас криками. Хотя мать ребенка уверяет, что извинилась за мини-ДТП, не повредившее, по словам челябинки, автомобилю.

Крики автоледи задели мать «виновника» аварии, и женщина бросила комментарий вслед удалявшейся автолюбительнице. Это, в свою очередь, не понравилось уже владелице авто: она развернулась и кинулась на обидчиков, схватила самокат и ударила им ребенка по голове. В итоге на место конфликта вызвали полицию и скорую медицинскую помощь. К слову, побои решили снять обе стороны конфликта.

Столкновение двух женщин вызвало бурную дискуссию в социальных сетях. Участники заняли прямо противоположные позиции. Одни активно защищают автоледи, возмущаясь расплодившимися в городе детьми на самокатах, которые так и норовят врезаться в людей и автомобили. При этом уверяют, что конфликта удалось бы избежать, выскажи мать ребенка готовность возместить ущерб, а не «посылай» автолюбительницу по известному маршруту, что, уверены сторонники автоледи, мамаша не преминула проделать. А кое-кто даже подозревает, что именно нежелание возмещать этот самый ущерб и двигает челябинкой, пожаловавшейся в полицию.

Другие столь же рьяно возмущаются поведением автоледи, а трагическая авария с участием пьяного актера Михаила Ефремова только подливает масла в огонь. Представители этой стороны уверены, в отличие от оппонентов, что именно автомобилей в Челябинске накопилось чересчур много, и вспоминая об излюбленном тезисе городских урбанистов «Город для людей, а не для машин». Они одобряют, возможно, допущенное рукоприкладство, оправдывая его самоотверженностью матери, вставшей на защиту своего отпрыска.

И лишь единицы призывают подумать о пострадавшем ребенке. Который, с одной стороны, получил самокатом по голове. А с другой – наблюдал кричащую и дерущуюся мать. Что тоже вряд ли оказало на него успокаивающий эффект.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.06.20

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