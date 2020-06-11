Четверых южноуральцев «приняли» с килограммом героина

В Копейске заключены под стражу четверо жителей Челябинской области за сбыт наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка совместно с коллегами из копейского ОМВД задержали четырех жителей Южного Урала, занимавшихся сбытом наркотических веществ на территории области.

Первой задержали 30-летнюю копейчанку, у которой нашли более 120 граммов героина, расфасованного и приготовленного для сбыта. Кроме того, во время обыска в квартире, где она жила, оперативники изъяли свыше 930 граммов героина, а также весы и упаковочный материал.

В дальнейшем сотрудники полиции вышли на двоих жителей Челябинска, 1989 года рождения, которые занимались сбытом наркотических веществ посредством закладок. При задержании у мужчин изъяли 250 граммов героина. Четвертым задержанным стал 42-летний житель Кыштыма. Во время досмотра машины у него нашли около 70 граммов наркотика.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято более 1 килограмма 370 граммов героина.

По данным фактам возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция за совершение данного противоправного деяния – лишение свободы на срок до двадцати лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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