Разочарование: День России так и не стал праздником

За четыре года число челябинцев, считающих День России праздником, сократилось на четверть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь каждый третий житель Челябинска считает День России праздником. Таковы результаты опроса лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

В преддверии 12 июня, обозначенного в календаре как государственный праздник РФ и выходной день, социологи задали челябинцам вопрос: «Как лично вы воспринимаете День России?»

В результате выяснилось, что лишь каждый третий опрошенный воспринимает День России как полноценный праздник (37,8%), но для большинства южноуральцев 12 июня остается всего лишь дополнительным выходным (53,5%).

«Отметим, что социально-демографические характеристики обеих групп респондентов в целом соответствуют данным по всему массиву опрошенных, нам не удалось выявить особенностей личностного восприятия опрошенными Дня России», – резюмировали исследователи.

Подобные опросы проходили и ранее – в 2016 и 2013 годах. Интересно, что даже в 2013 году праздником День России назвали 40,0% участников опроса. А в 2016 году этот вариант ответа выбрал каждый второй опрошенный.

«Позитивной тенденцией, выявленной опросом в 2016 году, мы назвали рост числа респондентов, считающих 12 июня праздником, а не просто дополнительным выходным днем, – напоминают социологи. – По результатам опроса, для 48,6% челябинцев 12 июня был праздником. Одновременно сократилось и число тех, для кого это был всего лишь дополнительный выходной. Тогда наша исследовательская группа объясняла это эффектом эха так называемой «Крымской весны», сформировавшейся в нашем обществе в 2014 году, после вхождения в состав России Крыма и Севастополя и вызвавшей мобилизацию патриотических чувств».

В нынешнем году праздником День России назвали даже меньше, чем в 2013 году. Кроме того, на сей раз опрос проводился по телефону. Между тем, ряд исследователей отмечают, что при таком методе опроса его участники дают более лояльные ответы. То есть, в действительности считать 12 июня «больше, чем выходным» могут даже меньше указанных 37,8%. «Причин тому может быть несколько. Это и сокращение эффектов патриотической мобилизации, и текущая сложная ситуация в стране, нарастание признаков социально-экономического кризиса», – отмечают социологи.

Кроме того, по словам экспертов, Дню России по-прежнему не хватает символики или повторяющихся праздничных практик, они так и не появились в обществе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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