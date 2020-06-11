На Южном Урале жертвами COVID-19 стали еще трое

В Челябинской области в течение суток от COVID-19 умерли 3 человека: женщина 45 лет и мужчины 60 и 80 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, на утро 11 июня подтверждены 4 тысячи 367 случаев заболевания COVID-19. За сутки число инфицированных увеличилось на 122.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.06.20

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