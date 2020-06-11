В Челябинской области утонул восьмилетний школьник

В Златоусте утонул восьмилетний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла в Златоусте в минувшую среду, 10 июня.

В 20:25 дежурная смена Златоустовского отряда выехала в поселок Пушкинский, где трагедия произошла на искусственном водоеме у СНТ «Машиностроитель».

Двое ребят катались на велосипедах и решили освежиться в водоеме, представляющем собой затопленный котлован для полива огородов. При не выясненных обстоятельствах один из мальчиков не смог выплыть.

Спасатели обнаружили тело восьмилетнего школьника при помощи «Кошек» на глубине 1,5 метров в 5 метрах от берега. Тело передано полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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