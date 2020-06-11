В Челябинской области назначили дату выборов в Законодательное собрание

В Челябинской области назначили дату выборов депутатов Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голосование ожидаемо пройдет 13 сентября. Такое решение принял сегодня областной парламент.

Напомним, согласно законодательству, дата выборов определяется не ранее чем за 100 дней до дня голосования и не позднее чем за 90 дней. В Челябинской области должны были сделать это до 14 июня.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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