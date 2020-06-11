Южноуралец всадил нож в сердце бывшей жены из-за тарелки супа

Житель Сатки осужден за причинение тяжкого вреда здоровью бывшей супруге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судом установлено, что мужчина жил в одной квартире со своей бывшей женой. При этом отношения между экс-супругами становились все хуже из-за того, что женщина часто приглашала в гости своего внука.

Последней каплей стал визит молодого человека в гости 10 ноября 2019 года. Сначала южноуралец съел суп, приготовленный мужчиной, а потом надолго засиделся на кухне с бабушкой, из-за чего мужчина так и не смог поесть. Взбешенный экс-супруг схватил нож и ударил женщину в область сердца. К счастью, удар не стал смертельным. Медики диагностировали у пострадавшей рану левой боковой поверхности грудной клетки, проникающую в плевральную полость с развитием пневмоторакса.

Мужчину приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о внесении апелляционного представления будет решен прокуратурой после изучения приговора суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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