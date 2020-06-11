Налоговики Южного Урала возобновляют прием в операционных залах

С 15 июня налоговые инспекции Челябинской области возобновляют прием и обслуживание в операционных залах. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФНС по Челябинской области, с 15 июня налогоплательщики смогут посетить региональные налоговые инспекции, но исключительно по предварительной записи с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.

Запись на прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах возможна на сайте ФНС России посредством интерактивного сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

По-прежнему всю корреспонденцию на бумажном носителе (письменные запросы, заявления, обращения, налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления на предоставление субсидий и т.д.) можно оставить в специально оборудованных боксах, размещенных при входе в здания налоговых инспекций. Для дистанционного решения возможных вопросов на документах, оставленных в боксах, необходимо указать номер контактного телефона.

Личный прием граждан руководством территориальных органов ФНС России не проводится до особого распоряжения.

УФНС России по Челябинской области рекомендует налогоплательщикам активнее пользоваться электронными способами взаимодействия. На сайте ФНС России функционируют более 50 онлайн-сервисов, позволяющих решить большинство вопросов по налоговой тематике без личного визита в инспекции. В «Личном кабинете для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение и урегулировать другие вопросы расчетов с бюджетом.

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица», «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.

Челябинск, Виктор Елисеев

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