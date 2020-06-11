Жительница Южного Урала потребовала с больницы 4 миллиона рублей за мучительные роды и годы хождений по врачам

Челябинка потребовала у больницы 4 миллиона рублей за мучительные девятидневные роды из-за ошибочного УЗИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завершилось судебное разбирательство по иску жительницы Челябинска к областной клинической больнице №3. Женщина требовала взыскать в медицинского учреждения 4 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного ей медиками.

Женщина обвиняла врачей в халатности, обернувшейся для нее многодневными родами.

Это произошло в конце 2016 года, когда после проведения УЗИ челябинке сообщили, что находившийся в ее утробе плод умер. И хотя женщина неоднократно говорила медикам, что чувствует, как малыш шевелится, и просила провести повторное УЗИ, в больнице решили искусственно вызвать роды.

Искусственные роды продолжались 9 дней. В итоге женщина родила... живого младенца. Врачи только развели руками, а у челябинки начались годы скитаний по больницам: родившийся сын оказался очень болезненным.

Горожанка обращалась в СКР с требованием возбудить уголовное дело, но следователи не нашли для этого оснований. Тогда женщина обратилась в суд с иском к больнице, потребовав возмещения физического и морального ущерба, оценив его в 4 миллиона рублей: по 2 миллиона рублей себе и сыну.

Однако судебно-медицинская экспертиза не доказала правоту челябинки. Согласно заключению медиков, решающими в постановке ложного диагноза были объективные причины: ожирение, гипотрофия плода. Кроме того, не исключено, что УЗИ было выполнено в период остановки дыхания в быстром сне. В любом случае, вывод врачей о гибели плода обоснован, резюмировали эксперты. «Причиной ошибки явился приступ нарушения сердечного ритма. Такие ситуации редки, и предвидеть ее было невозможно, – цитирует 74.ru заключение экспертизы. – Обязанность учитывать в своих действиях ее принципиальную возможность у врачей отсутствует».

В итоге суд лишь частично удовлетворил требования горожанки, обязав больницу выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей: 80 тысяч матери и 20 тысяч ребенку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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