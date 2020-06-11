Челябинцам предлагают выбирать... не головой

Установка новых скамеек на челябинской Кировке иронично совпала с официальным объявлением выборов в региональный парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на главной пешеходной улице Челябинска началась установка новых малых архитектурных форм. Об этом управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска сообщило в своем telegram-канале.

Устанавливать скамейки начали в среду, 10 июня. Особенность малых архитектурных форм в том, что ставят их прямо на каменные парапеты, которые челябинцы давно облюбовали в качестве импровизированных скамеек.

Горожане уже оценили новшество. Но некоторые отметили не только удобство архитектурных форм, но и нанесенные на них надписи, странным образом совпавшую с новостями региональной политической жизни.

Дело в том, что на металлических плашках, украшающих спинки скамеек, выдавлены слова «Время выбирать». Между тем, сегодня Законодательное собрание Челябинской области официально объявило дату голосования за новый состав регионального парламента – 13 сентября нынешнего года.

Челябинцы гадают: не связаны ли два этих события между собой, и если связаны, то какой частью тела горожанам предлагают принимать решение в Единый день голосования?

Впрочем, в мэрии уверяют, что совпадение чисто случайно, а «подозрительная» надпись – всего лишь слоган компании-производителя малых форм. Имеет ли хоть какие-то отношение девиз подрядной организации к особенностям политической жизни или ограничивается призывом выбрать комфортную городскую среду, чиновники не уточняют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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