На Южном Урале скончались 3 человека, зараженные коронавирусом

В Челябинской области скончались 3 человека, зараженные коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 умерли женщины 84 и 88 лет. Причиной смерти 57-летнего мужчины стали энцефалопатия, отек головного мозга и злокачественное новообразование.

Всего с начала пандемии в области подтверждены 4 тысячи 493 случаев COVID-19. За минувшие сутки выявлено 126 инфицированных. Выздоровели 2 тысячи 309 пациентов, 20 переведены в больницы по мету регистрации в другие регионы РФ, 72 скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.06.20

Попутали? Губернатору Челябинской области Текслеру присвоили инициативу, которую южноуральцы продвигают уже 12 лет. / В Челябинской области продлили штормовое предупреждение. / Стой там, иди сюда: на Южном Урале продлили режим повышенной готовности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»