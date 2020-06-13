В Челябинской области за сутки скончались 5 человек, зараженные COVID-19

В Челябинской области за сутки скончались 5 человек, зараженные коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 умерли женщина 86 лет и мужчины 67 и 84 лет. 58-летний пациент скончался от постинфарктного кардиосклероза и тромбоэмболии легочной артерии; 82-летний мужчина – от хронического лимфолейкоза и ишемической болезни сердца.

Число вновь выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки составило 149.

В целом с начала пандемии в Челябинской области подтверждены 4 тысячи 642 случая заболевания. 77 инфицированных скончались.

Напомним, с 31 мая в регионе отменена обязательная 14-дневная самоизоляция для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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