В Челябинской области отмечен самый высокий показатель выявляемости COVID-19 с начала пандемии, смертность тоже высока

В Челябинской области скончались еще 5 человек, зараженных COVID-19.

Как сообщили «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от коронавируса умерли мужчины 34, 77 и 79 лет, а также 70-летняя женщина. У еще одного пациента – 84-летнего мужчины – причиной смерти стало злокачественное новообразование.

За сутки в области подтверждены 169 новых случаев инфекции. Это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Всего за время пандемии в регионе зафиксированы 4 тысячи 811 зараженных, 82 из них скончались.

Напомним, 24 мая губернатор Алексей Текслер ввел первый этап отмены ограничений, введенных из-за коронавируса (которые, к этому моменту практически никто уже не соблюдал), а 2 недели назад, 31 мая, отменил обязательную 14-дненвую самоизоляцию для прибывших из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.06.20

В России «красивый» автомобильный номер продали за 13 млн рублей. / В Челябинской области за сутки скончались 5 человек, зараженные COVID-19. / Самые крутые слухи недели: бору – хана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»