В Челябинске отказались от парада 24 июня

В Челябинской области отказались от проведения торжественного построения войск и техники 24 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по давно сложившейся традиции 9 мая в Челябинске проводят своеобразный парад, который официально называется торжественным построением.

В текущем году из-за коронавируса все массовые мероприятия в День Победы были отмены. Позже президент РФ перенес Парад Победы на Красной площади на 24 июня. Его примеру последовали в регионах.

Однако сегодня стало известно, что в Челябинске парада в этот день не будет:

«В связи с тем, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения COVID-19, на основании рекомендаций медиков, областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске», – сообщили в региональном правительстве.

Челябинск Июнь 14, Павел Зварзин

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