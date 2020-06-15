В южноуральской «запретке» из-за COVID-19 закрыли детскую поликлинику

Из-за заболевшего коронавирусной инфекцией медика в Снежинске закрыли детскую поликлинику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, работа одного из подразделений медсанчасти Снежинска изменена с понедельника, 15 июня.

«В связи с регистрацией положительного результата исследований на новую коронавирусную инфекцию у медицинского работника, в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции временно с 15.06.2020г. до особого распоряжения в детской городской поликлинике ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России введен запрет на плановые посещения; на плановую диспансеризацию; на плановые профилактические осмотры детей, включая детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей оставшихся без попечения родителей; на плановую вакцинацию детского населения», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте медицинского учреждения.

Вместе с тем, медики детской поликлиники продолжат обслуживание вызовов и патронаж новорожденных на дому, а также прием пациентов по экстренным показаниям без признаков ОРВИ.

Другие подразделения ЦМСЧ №15 работают в штатном режиме.

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