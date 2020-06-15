Бывшему южноуральскому омбудсмену огласили приговор

Экс-уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова признали виновным в мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего омбудсмена Алексея Севастьянова.

Напомним, политик обвинялся в покушении на мошенничество. По версии следствия Севастьянов подал в министерство сельского хозяйства области заявку на получение гранта на 3 миллиона рублей для создания фермерского хозяйства. Однако, в действительности, фермерством он заниматься не собирался, а деньги хотел присвоить, настаивало обвинение.

В свою очередь, предприниматель указывал на то, что грант он так и не получил (минсельхоз отказал), но организацией фермерского хозяйства продолжал заниматься.

В ходе прений представитель прокуратуры потребовала приговорить Алексея Севастьянова к 3 годам 6 месяцам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Челябинец настаивал на полной своей невиновности.

В итоге суд признал предпринимателя виновным, приговорив к двум годам лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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