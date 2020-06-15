Коронавирус в Челябинской области: за сутки 5 умерших и рекордное число инфицированных

В Челябинской области продолжается рост суточной выявляемости коронавируса, не снижается и смертность.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за минувший день умерли еще 5 человек, зараженных COVID-19. Непосредственно от инфекции скончались женщина 47 лет и мужчины 65, 73 и 77 лет. Еще у одного пациента – 85-летнего мужчины – причиной смерти стал обширный ишемический инфаркт мозга.

За сутки в области выявлено 182 новых случая инфицирования. Это самый высокий показатель текущей эпидемии. Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 4 тысяч 993 человек, 87 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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