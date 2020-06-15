Агрегат цинкования в ЛПЦ-11 ММК выпустил рекордное количество продукции за месяц

Агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ), расположенный в листопрокатном цехе №11 Магнитогорского металлургического комбината, в мае 2020 года выпустил 38 тысяч 14 тонн оцинкованного металлопроката – это максимальный уровень производства для данного агрегата с момента пуска.

Предыдущий рекорд месячного производства на агрегате был установлен в августе 2013 года и составил 37 тысяч 451 тонну.

Данный АНГЦ производительностью 450 тыс тонн в год входит в состав современного комплекса холодной прокатки ПАО «ММК», введенного в строй в июле 2012 года в присутствии президента России Владимира Путина. Основное предназначение комплекса – производство качественного холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобилестроения, производителей бытовой техники и строительной отрасли. В настоящее время именно этот агрегат удовлетворяет потребности российских автопроизводителей оцинкованным прокатом с группой поверхности «С». В состав технологического оборудования комплекса входят непрерывная травильная линия турбулентного травления в соляной кислоте, совмещенная с пятиклетевым станом холодной прокатки производительностью 2100 тыс тонн в год; агрегат непрерывного горячего оцинкования производительностью 450 тыс тонн в год; комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования производительностью 650 тыс тонн в год. Пуск современного комплекса холодной прокатки Магнитки в 2011 и 2012 гг. признавался «Событием года в металлургии России» – это звание присваивают лауреатам ежегодного одноименного конкурса, проходящего на площадке международной промышленной выставки «Металл-Экспо».

Ввод в строй мощностей по оцинкованию в рамках строительства комплекса холодной прокатки в ЛПЦ-11, а также пуск на площадке цеха АНГЦ-3 позволили ПАО «ММК» стать лидером рынка оцинкованного металлопроката России с суммарными мощностями, превышающими 2 млн тонн в год. Реализация этих проектов осуществлена в соответствии со стратегией комбината по увеличению доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 15.06.20

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