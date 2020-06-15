Челябинские экоактивисты требуют встречи с губернатором Текслером

Общественники обвиняют южноуральского губернатора в игнорировании поручений президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские экологические активисты потребовали, чтобы их принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Обращение с требованием обеспечить все необходимые условия для встречи направил главе Южного Урала один из лидеров движения «Челябинск, дыши!», член рабочей группы по вопросам окружающей среды на территории города Челябинска Андрей Костенко.

«При назначении вас исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, президент РФ В.В. Путин дал вам поручение улучшить экологическую ситуацию в Челябинске и наладить связь с активными жителями города, – напомнил общественник. – Горожане считают, что оба пункта данного поручения вы полностью проигнорировали. В городе продолжаются вредные выбросы в атмосферу, министерство экологии бездействует, загрязнители не несут наказания».

Кроме того, при попустительстве областных властей в городе продолжается варварское уничтожение зеленых насаждений, отмечает челябинец. При этом Алексей Текслер предпочитает не замечать экологических проблем.

«Все попытки активистов и общественников попасть к вам на прием и обсудить существующие проблемы тщетны. Вы абсолютно закрыты для общества. Не проводите обязательные ежеквартальные приемы граждан, на вашем сайте даже не обозначены даты, хотя вы обязаны проводить такие приемы. На все обращения люди получают лишь отписки, причем без вашей подписи, что создает впечатление, что вам вообще нет дела до проблем жителей», – возмущается общественник.

Для исправления сложившейся ситуации Андрей Костенко требует принять 1 июля активных горожан «с целью начать диалог и выработать план по реализации поручения президента в части улучшения экологической ситуации в городе».

И напоминает о визите челябинцев в мэрию 12 декабря 2018 года, когда десятки горожан прорвались в здание администрации, после чего тогдашний глава города Владимир Елистратов вынужден был выделить помещение для горожан и провести с ними встречу.

По словам Андрея Костенко, принять участие в коллективном личном приеме могут порядка 200 человек. И просит «обеспечить беспрепятственный проход граждан в актовый зал здания правительства на Цвиллинга, 27 или в другое помещение, в котором возможно обеспечение санитарного дистанцирования», а также «предоставить посетителям медицинские маски и санитайзеры».

Копия обращения отправлена в администрацию Президента РФ, предупреждает общественник региональные власти.

«Сегодня ночью была очередная газовая камера, – комментирует это обращение депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина. – Собственно, как и все ночи подряд. Горло дерет, глаза слезятся. Губернатор отмалчивается, в Инстаграмме фото с Таганая выкладывает. Почему город в смоге не выкладывает? Очень впечатляющие кадры. Можем подкинуть с разных ракурсов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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