В Челябинске от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской поликлиники

Водитель одной из детских поликлиник Челябинска умер от COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24-летний водитель челябинской детской городской поликлиники №1 Сергей Гришов скончался сегодня, 15 июня.

Врачи боролись за жизнь молодого человека больше месяца. За это время ему проводили и переливание плазмы, и экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Челябинец был подключен к аппарату ИВЛ. Но спасти его не удалось.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска, челябинец не работал с «ковидными» пациентами, не был водителем скорой или неотложки. «Первым в его семье заразился отец, позже он выздоровел, – рассказали в городской администрации. – Месяц назад от COVID-19 у Сергея умерла мама».

Челябинск, Виктор Елисеев

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