Туристов предостерегли от посещения Аркаима в день летнего солнцестояния

Туристам напомнили, что заповедник «Аркаим» закрыт до конца июня.

Как уже сообщал «Новый День», ранее с призывом воздержаться от посещения историко-культурного заповедника «Аркаим» к южноуральцам и гостям региона обратились власти Брединского района.

«21-22 июня 2020 года, в день летнего солнцестояния многие планируют посетить историко-культурный заповедник «Аркаим», который расположен в 8 километрах к северу от поселка Амурский Калининского сельского поселения Брединского района. Сегодня это исключительная ситуация. Пандемия внесла свои коррективы не только в жизнь страны, области, района, но и в подготовку к приему туристов в заповедник «Аркаим», – заявил тогда глава Брединского района Сергей Воробьев.

За неделю до дня летнего солнцестояния с аналогичным призывом выступили пресс-служба губернатора Челябинской области и руководство заповедника.

«Мы убедительно просим не приезжать в заповедник «Аркаим» в день летнего солнцестояния 21-22 июня. Музей, музейные объекты и прилегающая территория закрыты для посещения до 30 июня 2020 года. Будут выставлены дежурные посты по всей территории, а также будут дежурить отряды полиции», – предупредил туристов директор учреждения Валерий Волик.

Челябинск, Виктор Елисеев

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