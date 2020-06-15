Южноуральского чиновника обязали вернуть в бюджет деньги, потраченные на покупку у сестры негодных для жилья квартир

Прокуратура Кунашакского района взыскала с бывшего чиновника свыше 2,9 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кунашакский районный суд рассмотрел исковое заявление прокурора района о взыскании ущерба, причиненного преступлением бюджету муниципального образования «Кунашакский муниципальный район».

В 2018 бывший руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации района был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности, связанные со службой в государственных и муниципальных органах на срок 2 года.

Как выяснилось в ходе следствия, в декабре 2014 и в августе 2015 года чиновник без проведения комиссионного осмотра приобрел в муниципальную собственность 4 квартиры в селе Кунашак на общую сумму более 2,9 миллиона рублей. Помещения он купил у собственной сестры. Впоследствии квартиры были предоставлены детям-сиротам.

Уже после этого провели строительно-техническую экспертизу, установившую, что помещения непригодны для постоянного проживания, а устранение недостатков в квартирах невозможно.

Учитывая, что действия чиновника причинили значительный ущерб, прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с экс-чиновника 2,9 миллиона рублей, «подаренных» родственнице.

По результатам рассмотрения иска Кунашакским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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