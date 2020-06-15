В Челябинской области вынесли приговор школьнику, пытавшемуся задушить таксиста

В Коркино вынесен приговор в отношении 15-летнего подростка, совершившего разбойное нападение на водителя такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Коркинский городской суд признал 15-летнего школьника из Челябинска виновным в разбое, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере.

Установлено, что 28 ноября 2019 года подросток вызвал такси под предлогом поездки из Челябинска в Коркино. В машине школьник ехал на заднем сиденье. Когда такси приехало по названному им адресу, челябинец накинул шнурок от своего ботинка на шею водителя.

Таксисту удалось сорвать шнурок с шеи и выбежать из автомобиля. После этого подросток скрылся с места происшествия на автомобиле «Hyundai Elantra».

За рулем угнанной машины школьника задержали сотрудники ДПС уже в Челябинске.

Суд приговорил молодого человека к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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