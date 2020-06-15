Каждый пятый – тяжелый: в Челябинской области изменилась картина заболеваемости COVID-19

Южный Урал приблизился к пику заражений коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область приблизилась к пику распространений коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального минздрава Александр Выгоняйлов.

По словам медика, ежедневно на Южном Урале регистрируется порядка 200 новых заболевших COVID-19. «Все радовались, когда мы достигли плато по заболеваемости, но оно тем и коварно, что с него можно как спуститься, так и подняться. Что у нас сейчас и происходит», – отметил Александр Выгоняйлов.

При этом необходимо помнить, что в регионе пока еще велико количество восприимчивых к новому заболеванию людей. Между тем, 40% бессимптомных больных являются переносчиками коронавируса.

Поэтому врачи продолжают настаивать на необходимости использовать маски, соблюдать гигиену рук, использовать перчатки и спиртосодержащие антисептики, избегать мест скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. Впрочем, южноуральцы к этим советам пока мало прислушиваются.

Так, главный внештатный инфекционист минздрава Ольга Сагалова поделилась наблюдением, что лишь порядка 10% пассажиров общественного транспорта надевают маски, а в магазинах о социальной дистанции не помнит практически никто.

Это крайне беспокоит медиков. Пренебрежение элементарными мерами безопасности и привело к росту заболеваемости, уверены специалисты. При этом если раньше тяжелых пациентов были единицы, то теперь, по словам Ольги Сагаловой, около 20% больных COVID-19 имеют тяжелую симптоматику. В том числе, и в силу склонности к самолечению, уверены врачи. «У умерших пациентов легкие напоминают плотную резину, весят в 4-5 раз больше, чем должны. Никакая вентиляция не может спасти такой пораженный орган, – рассказывает Ольга Сагалова. – Почувствовали себя плохо – не надо идти на работу! Нередко бывает, что болезнь раскочегаривается ко второй и даже третьей неделе. Люди сначала отказываются от госпитализации, а когда их привозят уже потом на КТ, там тяжелые поражения легких».

В итоге, на сегодня свободных мест в ковидных госпитальных базах Челябинской области практически не осталось: при коечном фонде в 2600 мест больных в регионе 2416 человек. Правда, медики заверяют, что это не проблема. «Надо будет больше – их будет больше. Мы находимся на связи с этими госпитальными базами, знаем прирост этих пациентов. У нас все специалисты обучены работе с такими пациентами», – говорит главный внештатный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения региона Ольга Агеева.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.06.20

На Урале продолжает расти заболеваемость коронавирусом. / В Челябинской области вынесли приговор школьнику, пытавшемуся задушить таксиста. / Южноуральского чиновника обязали вернуть в бюджет деньги, потраченные на покупку у сестры негодных для жилья квартир. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»