На Урале 18-летняя любительница селфи упала с крыши четырехэтажки

18-летнюю жительницу Магнитогорска госпитализировали после падения с крыши четырехэтажного здания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшие выходные.

«Спасатели Магнитогорского ПСО выезжали на улицу Лазнина, где 18-летняя девушка упала с крыши 4-х этажного дома в подвальную шахту. По приезду, спасатели уложили пострадавшую на спинальный щит и транспортировали до кареты скорой помощи», – рассказали в ПСС.

Как уточнили в пресс-службе учреждения, девушка забралась на полуразрушенное здание, чтобы сделать селфи. К моменту приезда спасателей она находилась в сознании.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.06.20

Каждый пятый – тяжелый: в Челябинской области изменилась картина заболеваемости COVID-19. / На Урале продолжает расти заболеваемость коронавирусом. / В Челябинской области вынесли приговор школьнику, пытавшемуся задушить таксиста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»