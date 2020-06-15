Челябинцев обеспокоило возобновление работ на строительстве «свечки» на спорном участке

Строители активизировали работы на спорном строительном объекте на северо-западе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на участке напротив главного корпуса Челябинского государственного университета в Калининском районе возобновились строительные работы. Об этом сообщили жители окрестных домов.

Это же подтвердил и депутат собрания депутатов Калининского района Николай Ольховский. «Незаконная уплотнительная застройка по адресу ул. Братьев Кашириных, 102в возобновлена, – сообщил он на своей странице в соцсетях. – У прокуратуры есть заключение экспертов о том, что застройщик превысил все мыслимые и немыслимые нормы уплотнительной застройки. Идет суд, в результате которого должно быть признано незаконным разрешение на строительство, выданное «командой Дубровского». А застройщик просто строит, и все…»

Напомним, на спорном участке ООО СЗ «Домострой» (связан с трестом «Магнитострой» Олега Лакницкого) планировало построить 25-этажную свечку, но жители окрестных домов выступили против. В декабре прошлого года в ходе прокурорской проверки было установлено, что строительство, действительно, планировалось с нарушениями. Сейчас иск об отмене разрешения на строительство рассматривается в арбитражном суде.

Между тем, в мэрии заверили, что беспокоиться челябинцам не о чем. По словам чиновников, начавшиеся сегодня, 15 июня, работы связаны с консервацией объекта, которую обязан провести застройщик.

Челябинск, Виктор Елисеев

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