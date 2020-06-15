В Челябинской области риск подхватить коронавирус очень высок

Более 300 сотрудников медучреждений Челябинской области заразились коронавирусом. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог регионального Министерств здравоохранения Александр Выгоняйлов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только половина зараженных медиков получила инфекцию на работе.

При этом, тотальный мониторинг медиков, работающих с коронавирусными больными показал, что только у 5% из них есть антитела.

«У населения этот показатель еще ниже, – отметил Выгоняйлов. – Количество людей, которые могут заболеть, остается огромным».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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