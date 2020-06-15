Бывший южноуральский следователь признан виновным в пособничестве в убийстве и разбое

Бывший южноуральский следователь и его подельник признаны виновными в пособничестве в убийстве и разбое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, оглашен приговор 29-летнему Павлу Черепанову и 28-летнему Артуру Шелю. Первый работал следователем в отделе полиции «Калининский» СУ УМВД России по Челябинску, второй – электрогазосварщиком.

Суд установил, что в ноябре 2017 года Черепанов расследовал уголовное дело о хищении денег. Подозреваемый Николай Гастев (в апреле 2019 года осужден приговором Копейского городского суда к 19 годам лишения свободы), делал ремонт и похитил деньги, предназначавшиеся для закупки материалов.

Гастева задержали и собирались отправить СИЗО. Однако он дал Черепанову взятку: за избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении вместо содержания под стражей следователь получил системный блок компьютера и монитор.

В дальнейшем между ними возникли дружеские отношения, и они решили обокрасть женщину, по заявлению которой Черепанов расследовал дело в отношении нового приятеля. Для этого следователь вызвал потерпевшую в кабинет под предлогом проведения следственных действий и сообщил соучастнику дату и время вызова. Подельник, дождавшись, когда потерпевшая уехала в отдел полиции, проник в ее квартиру с помощью дубликатов ключей и похитил деньги с ювелирными украшениями на общую сумму 359 тысяч рублей. После этого он тоже прибыл в отдел полиции и передал потерпевшей в счет частичного возмещения ущерба от ранее совершенного преступления 16 тысяч рублей, расплатившись с ней деньгами, которые только что похитил у нее. Позднее соучастники сдали ювелирные изделия в ломбард и поделили вырученное.

Кроме того, в феврале 2018 года из корыстных побуждений Черепанов и его подследственный откликнулись на объявление, в котором требовались рабочие для осуществления ремонта. Черепанов представился электриком, его подельник – строителем. После чего они заключили в Миассе договор об оказании ремонтных услуг. Мужчины получили от заказчицы 56 тысяч рублей якобы для покупки стройматериалов, о чем написали расписку, используя вымышленные имена, после чего скрылись и перестали выходить на связь. Деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Спустя месяц подельник Черепанова предложил ему, а тот своему знакомому Шелю совершить разбой и завладеть имуществом знакомого предпринимателя. По его сведениям, у бизнесмена на банковских счетах хранились около 16 миллионов рублей. Пользуясь своим служебным положением, следователь установил адрес проживания мужчины и принадлежащий ему автомобиль.

Днем 18 марта соучастники подъехали к дому потерпевшего. Когда тот вышел из подъезда, одетый в свою форму полицейского Черепанов и Шель, демонстрирующий обложку удостоверения сотрудника МВД, под надуманным предлогом пригласили его в свою машину и надели наручники. Затем его отвезли в безлюдное место в Копейске. В автомобиле избивая, угрожая пистолетом и применяя слезоточивый газ, злоумышленники требовали сведения о кодах доступа к мобильному банку и банковским картам. Не получив желаемого, Гастев за ноги выволок потерпевшего из машины и задушил его буксировочным тросом. После этого соучастники забрали его банковские карты, телефон и ключи от автомобиля, а тело убитого скинули в овраг.

Не сумев завладеть деньгами потерпевшего, они решили украсть его автомашину, поскольку ранее при нападении завладели ключами от его «Мерседеса». Вернувшись в город, злоумышленники вновь приехали во двор потерпевшего, взяли автомобиль стоимостью более двух миллионов рублей и перегнали его в Копейск. Там, сменив номера, оставили «Мерседес» на парковке у одного из жилых домов.

Однако через несколько дней Черепанова, приехавшего за иномаркой, встретил оперативник Копейского отдела полиции, который пригласил его в отдел для выяснения обстоятельств. Из отдела полиции Черепанов под надуманным предлогом скрылся и в тот же день с соучастником уехал в Тюмень. Однако через два дня они были задержаны.

В суде Черепанов частично признал вину по разбойному нападения на предпринимателя, по остальным преступлениям вину полностью отрицал.

Шель признал вину частично, пояснил, что не знал об истинных намерениях Черепанова.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступлений подсудимых, изобличению и уголовному преследованию соучастников. Кроме того, в отношении Шеля – наличие малолетнего ребенка, Черепанова – действия, направленные на заглаживание причиненного потерпевшим вреда.

Обстоятельством, отягчающим наказание, для обоих явилось использование форменной одежды и документов представителя органов власти, а у Черепанова также совершение преступления сотрудником органа внутренних дел.

Черепанову и Шелю назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком 20 и 15 лет соответственно, обоим с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев (исполняется после отбывания основного наказания). Черепанов дополнительно лишен специального звания «лейтенант юстиции». С него взыскано 338 тысяч рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного кражей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Челябинск, Павел Зварзин

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