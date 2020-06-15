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Понедельник, 15 июня 2020, 17:46 мск

Новости Челябинск

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В четырех городах Челябинской области буде нечем дышать

В Челябинске еще на два дня объявлены неблагоприятные метеоусловия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», С 19:00 15 июня и до 08:00 17 июня в в приземном слое атмосферы прогнозируются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Аналогичная ситуация ожидается Сатке, Златоусте и Коркино.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.06.20

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