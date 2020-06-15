«Глава района посоветовал молиться»: уральское село третью неделю живет без воды

В Челябинской области жители села третью неделю живут без нормального водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители села Хомутинино, расположенного в Увельском районе, отчаялись дождаться нормального водоснабжения.

Пока питьевую воду они получают по графику – утром и вечером. А еще недавно не могли рассчитывать и на это. Историю села, выживающего без воды, освещает на своей странице в социальных сетях журналистка Ирина Дурманова, перебравшаяся в Хомутинино из Челябинска после выхода на пенсию. Она же, по признанию властей, единственная, кто беспокоит чиновников жалобами, пытаясь добиться обеспечения нормального водоснабжения. Правда, пока борьба существенных плодов не принесла.

«Безводная» эпопея началась 31 мая, когда из кранов сельчан вместо питьевой воды потекла желтовато-мутная жижа. Женщина, было, понадеялась, что в разгар пандемии COVID-19 село без воды не оставят. Но не тут-то было. Чиновники заявили, что виноваты в «засухе» сами жители. «Вода в скважине не закончилась, просто у людей резко увеличился расход, – объяснила местной газете «Вся округа» глава Хомутининского сельского поселения Елена Сидоренко, – у людей начались огороды и полив, они начали подключать шланги и на ночь бросать в картошку. Наши резервуары просто не справляются с таким расходом. Поэтому воду отключаем, чтобы их набрать, а потом она идет ржавая – трубы старые и после отключения-включения гидроудара вода эту ржавчину смывает».

При этом хомутининцам предложили использовать для полива воду из колодцев или из озера. Тогда питьевой фильтрованной воды будет хватать всем. А еще пообещали запустить вторую скважину. Правда, работы по подключению скважины к электричеству обещали закончить только к концу июня.

О проблеме стало известно СМИ, вышли сюжеты на нескольких телеканалах. Через неделю власти, отыскав генератор, попытались запустить скважину. Но затеплившаяся было надежда не оправдалась. «Вчерашние надежды на лучшую жизнь рассеялись, – написала Ирина Дурманова 7 июня. – По всей видимости, что-то там со скважиной не то. Вчера в период подачи воды, с 18:00 до 23:00, шло вот такое счастье (на прилагаемых к посту фотографиях – вода светло-коричневого цвета. – НД). Говорят, здесь до ночи был глава района, приезжал важный человек из Челябинска. Скважина не работает».

Накануне трехдневных выходных высокопоставленный чиновник снова побывал в Хомутинино. Но оптимизма жителям села этот визит не добавил. «Рассказали, что вчера в село приезжал глава района, смотрел скважину, – рассказала журналистка 12 июня. – На единственный вопрос, который сегодня интересует сельчан, посоветовал молиться Богу, чтобы пошел дождь. Якобы тогда все и наладится. И я не знаю, как к этому относиться? По крайней мере, честно. Самим справиться не получается, рассчитываем только на всевышнего».

14 июня пошла третья неделя безводья в Хомутинино. «Я тут задумалась, если бы в Челябинске квартал, где проживает 1500 человек, попал в такие условия, это было бы ЧП? Или как у нас, в Увельском районе, вполне себе штатная ситуация», – задается уже, скорее, риторическим вопросом челябинка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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