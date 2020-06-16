Новые жертвы: число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 5 тысяч

В Челябинской области за сутки от коронавируса скончались 4 человека: женщины 44, 56 и 82 лет, а также 59-летний мужчина.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за прошедший день подтверждены 138 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии на Южном Урале зафиксированы 5 тысяч 131 инфицированный, 91 из них скончался.

Челябинск, Павел Зварзин

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