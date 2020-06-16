Не по-королевски: при строительстве пафосной высотки в Челябинске пропали деньги дольщиков

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков ЖК «Король-плаза».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска в ходе прокурорской проверки установило, что строительство ЖК «Король-плаза» по адресу Комсомольский проспект, 80 проводило ООО «Перспектива» (учредитель – Игорь Терновский) с привлечением денег участников долевого строительства.

До настоящего времени строительство части объекта (нежилые помещения) не окончено, сроки ввода в эксплуатацию застройщиком неоднократно переносились.

При этом проверка показала, что в межрайонном специализированном отделе судебных приставов Челябинска находится сводное исполнительное производство в отношении застройщика. В общей сложности компания задолжала более 31 миллиона рублей. Но взыскать с фирмы ничего нельзя, так как средства на счетах предприятия отсутствуют, а имущества на организации не зарегистрировано.

Кроме того, в арбитражном суде Челябинской области на рассмотрении находится заявление о признании ООО «Перспектива» банкротом.

«Таким образом, застройщик не имеет финансовой возможности завершить строительство объекта. При этом в ходе проверки выявлены факты нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства, в том числе путем перевода сумм на аффилированные предприятия, руководителем которых также является директор ООО «Перспектива», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в крупном размере. Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре района.

Игорь Терновский – известный участник строительного рынка. В 1990-е годы он был партнером Евгения Рогозы. В настоящее время соучредителем нескольких компаний с участием Терновского является сын Рогозы Кирилл.

Правда, в последнее время дела у Терновского обстоят не слишком хорошо. Так, провалился его проект по возведению элитной высотки ЖК «Король-плаза». Реализации проекта предшествовала громкая рекламная кампания, но в итоге бизнесмен разорвал контракт с разработчиками маркетинговой стратегии, ввязавшись в судебные разбирательства с ними: с застройщика требовали возмещения затрат на рекламу и организацию отдела продаж.

В мае нынешнего года другая компания Игоря Терновского – «Уралбизнесстрой» (соучредители, помимо Терновского, Кирилл Рогоза, Дмитрий Мельников и Владимир Чипышев) – стала объектом претензий мэрии Челябинска. КУИЗО подал иски об изъятии у застройщика земельного участка на пересечении Красной и Труда в Центральном районе, а также недостроя с площадью застройки 44,5 тысячи квадратных метров (степень готовности 23%), расположенного там же.

Этот объект начинали строить еще структуры Евгения Рогозы, но за 15 лет, прошедшие с начала строительства, здание торгового комплекса в виде корабля так и не было построено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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