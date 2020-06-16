В Миассе бывший пристав получил год исправительных работ за взятку, которой так и не дождался

В Миассе бывший судебный пристав-исполнитель осужден за покушение на получение взятки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд признал бывшего судебного пристава-исполнителя городского отдела судебных приставов виновным в покушении на получение взятки.
Судом установлено, что сотрудник ведомства в 2018 году пообещал вынести постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного производства взыскателю, сославшись на отсутствие имущества у должника. В благодарность за это он запросил у должника 20 тысяч рублей. Правда, после выполнения обещания деньги пристав так и не получил.
Суд приговорил виновного к году исправительных работ с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в этой сфере на 3 года.
«С учетом имеющейся судимости по приговору Миасского городского суда от 16 октября 2019 года за получение взяток ему окончательно назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей с назначением указанного дополнительного наказания», – уточнили в надзорном ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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