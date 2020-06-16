«Проверенная схема»: аферисты оставили супругов из Копейска без миллиона рублей

Супруги из Копейска лишились миллиона рублей, пытаясь «спасти» сына от уголовного преследования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВО по Челябинской области, мошенники использовали давно проверенную схему «Ваш родственник попал в беду».

«В дежурную часть отдела МВД России по Копейску обратилась копейчанка, 1962 года рождения, с просьбой установить и привлечь к ответственности неизвестных, которые введя ее в заблуждение, завладели деньгами в сумме более миллиона рублей», – рассказали в силовом ведомстве.

Оказалось, что женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын, работающий на одном из предприятий водителем, попал в аварию, где по его вине погиб человек. Чтобы избежать ответственности, необходимо срочно передать деньги. При этом звонившие настойчиво посоветовали копейчанке не звонить сыну и не отвечать на его звонки.

В панике, не задумываясь ни о чем, женщина с мужем, сняли наличные сбережения в банках, заняли недостающую сумму у родственников и по указанию звонивших разложили деньги в указанные злоумышленниками места в разных частях города. В итоге женщина лишилась 1 миллиона 114 тысяч рублей.

При этом сын копейчанки в течение дня несколько раз пытался связаться с родителями по телефону, но они упорно не брали трубку, и только вечером, когда он приехал к ним домой, те поняли, что их обманули мошенники и обратились за помощью в полицию Копейска.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие преступления и установление лиц, причастных к его совершению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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