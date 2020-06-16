Челябинские депутаты потребовали обеспечить прозрачность выборов глав районов

В Челябинске депутаты райсоветов требуют сделать выборы глав районов максимально публичными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии требуют внести поправки в правила, по которым будут в ближайшие годы выбираться главы районов города. Об этом заявил депутат Калининского райсовета Николай Ольховский в социальных сетях.

«Сейчас совет депутатов каждого района Челябинска готовит к принятию положение, в котором прописана процедуры избрания главы района, – напомнил парламентарий. – Выборы будут проходить примерно так же, как проходили выборы главы города. Будет комиссия, которая будет выставлять кандидатам баллы по ряду критериев. Затем совет депутатов района выберет главу района из двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов.

Более того, в отличие от выборов мэра, критерии выставления баллов прописаны четко, и вполне объективны. «Но меня не устраивает, что в процессе оценки кандидатов на пост главы района заложены возможности для некачественной работы членов комиссии. Если эти оценки не публиковать, то кто увидит занижение или завышение баллов отдельным кандидатам?" – задается вопросом челябинец.

Процесс выборов глав районов в Челябинске должен быть абсолютно прозрачным, настаивает депутат. А для этого в положение о выборах необходимо включить пункты о полной информационной прозрачности выборов: документы, подтверждающие профессиональные качества кандидатов, должны публиковаться в Интернете в свободном доступе, там же должны транслироваться выступления кандидатов и публиковаться ведомости с оценками, выставленными каждым членом комиссии каждому кандидату, причем одновременно с публикацией итогового протокола.

«Любой челябинец должен иметь возможность в любой момент получить ту же информацию о кандидатах, которой располагает комиссия, и лично убедиться в обоснованности оценок, выставленных каждым членом комиссии», – подчеркивает парламентарий.

Между тем, накаляется обстановка и в других райсоветах. Так, по информации telegram-канала «Наш Челябинск», в совете депутатов Советского района Челябинска представителей КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР возмутило, что наказы их избирателей фракция большинство попросту исключила из реестра на бюджетное финансирование.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.06.20

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