На трассе под Златоустом на ходу загорелся большегруз

В Челябинской области на федеральной трассе вспыхнула фура с пластиком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 15 июня на 1718 километре трассы М-5 «Урал», неподалеку от Златоуста.

Как рассказали очевидцы, большегруз загорелся во время движения. Водитель пытался потушить автомобиль самостоятельно, но безуспешно. В итоге пламя охватило всю фуру с полуприцепом.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, в полуприцепе перевозили спрессованный рулон, скрученный полиэтиленовой пленкой. В тушении пожара участвовали экипажи трех пожарных машин. В результате возгорания никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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