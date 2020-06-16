В Челябинской области ребенок съел пистолет

В Челябинской области ребенка год безуспешно лечили от кашля. Помочь мальчику смогли эндоскописты, которые выяснили, что проблемы со здоровьем ребенка создал пистолет.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЧОДКБ, мальчик заболел в прошлом году: он стал задыхаться и все время кашлял. Врачи пробовали различные схему лечения, но ничего не помогало.

В итоге, у него заподозрили опухоль и отправили в областную больницу.

«Ниже гортани на уровне первого кольца трахеи обнаружился игрушечный пистолетик – он встал поперек и застрял. Это и вызвало кашель и дыхательную недостаточность, – рассказала заведующая отделением эндоскопии областной детской больницы Татьяна Лещева. – Самое интересное, что ребенку даже компьютерную томографию делали, но по роковому совпадению при КТ грудной клетки не захватывается та зона, в которой застрял пистолетик».

Мальчик вспомнил о том, что, действительно, проглотил пистолетик, только когда игрушку уже достали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.06.20

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