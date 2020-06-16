Южноуральские «единороссы» продолжают вязнуть в предвыборных скандалах

В Челябинской области функционер «Единой России» отказался уступать место в партсписке согласованным кандидатам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области не прекращаются скандалы вокруг прошедших уже праймериз по выбору кандидатов в депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

На сей раз отметилось Кусинское районное отделение партии «Единая Россия». При формировании списка «партии власти» по Горнозаводскому избирательному округу №2 руководитель Кусинского районного исполкома Владислав Макеев, занявший в ходе предварительного голосования второе место и, соответственно, претендовавший на первый номер в окружном списке, отказался уступать лидерство более статусным и ресурсным кандидатам.

Как пишет telegram-канал «РосСкандал», южноуралец даже подал в отставку с партийного поста.

Между тем, местные «единороссы» продолжают дискредитировать институт праймериз, которые сами же они представляли еще недавно как возможность выдвинуть действительно народных кандидатов. На самом же деле региональное руководство ЕР старается игнорировать результаты предварительного голосования в любых случаях, когда победу в них одержал «не тот» кандидат.

Так, Владислава Макеева таки задвинули вглубь партийного списка. И это не единственный случай. Например, в Челябинске в Каштакском округе №10 победивший в ходе праймериз депутат Металлургического райсовета Челябинска Максим Романов снял свою кандидатуру в пользу продвигавшегося региональным исполкомом директора управления по работе с персоналом ЧМК Дениса Сазонтова.

В Калининском округе №12 победу одержал депутат регионального парламента Константин Толкачев, в то время как руководство делало ставку на депутатов гордумы Владимира Бодрова и Армана Аракеляна. Однако Толкачев уже заявил, что пойдет самовыдвиженцев. То есть без поддержки «партии власти», что также противоречит самому принципу предварительного голосования.

И теперь южноуральцам, которых всеми правдами и неправдами завлекали для участия в праймериз, остается лишь разводить руками: выходит, обещания «единороссов» поддержать на выборах в Законодательное собрание Челябинской области именно тех кандидатов, за которых они проголосовали, ничего не стоят.

Челябинск, Виктор Елисеев

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