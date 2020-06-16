В Челябинске открываются библиотеки

17 июня челябинские библиотеки возобновляют свою работу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с завтрашнего дня, 17 июня, читатели смогут посещать библиотеки города с установленными ограничениями, необходимыми для обеспечения норм социального дистанцирования и соблюдения санитарно-гигиенических мер.

Для обеспечения безопасности и регулирования потоков посетителей осуществляется предварительная запись на посещение библиотеки и заказ изданий по телефону. Устанавливаются ежедневные перерывы на обязательную двухкратную санитарную обработку помещений с использованием дезинфицирующих средств. На время уборки библиотеки будут закрыты для пользователей.

Для приема и выдачи изданий оборудуются специальные зоны, расположенные у входа в библиотеку. Допуск посетителей будет осуществляться только в отведенные для приема и выдачи изданий помещения. Другие общественные помещения библиотеки останутся закрытыми. Запрещено свободное перемещение посетителей в помещении библиотеки, открытый доступ к книгам и периодическим изданиям, пользование компьютерной и другой техникой библиотеки.

Рекомендуется воздержаться от посещения библиотеки детям дошкольного и младшего школьного возраста до 12 лет и людям, находящимся в зоне риска – челябинцам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Все издания после возврата читателями помещаются в карантин на срок не менее 72 часов и не выдаются до истечения этого срока.

Челябинск, Виктор Елисеев

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