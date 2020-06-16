Полиция запретила эксцентричному криминальному авторитету из Златоуста отпраздновать день рождения на природе

Экс-депутату законодательного собрания Челябинской области Александру Морозову не разрешили собрать гостей на пруду Тарелка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший депутат и криминальный авторитет Александр Морозов не смог отметить свой день рождения на берегу пруда Тарелка.

Ранее южноуралец пригласил жителей Златоуста побывать на праздновании сегодня, 16 июня. Однако получил предупреждение от местной полиции, призывающее воздержаться от массовых мероприятий в связи с продолжающимся режимом всеобщей готовности. Морозов решил подчиниться требованию силовиков и заявил в сетях, что массового празднования не будет.

Напомним, в 1990-е годы Александр Морозов был лидером одну из самых опасных банд Урала, а также принимал активное участие в политической жизни региона. Так, на момент своего задержания он был действующим депутатом Законодательного собрания Челябинской области.

Его и членов группировки признали виновными во множестве похищений людей, изнасилований, вымогательстве и многочисленных убийствах. В итоге в колонии Морозов провел 19 лет.

Выйдя на свободу, он создал религиозную организацию Монашеско-рыцарский орден «Братство Морозова Златоуста». На какое-то время южноуралец переехал в Подмосковье, потом – в Сочи. Потом вернулся в Златоуст.

Челябинск, Виктор Елисеев

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